Vrouw (70) gooit één euro in speelautomaat en wint miljoen

Een 70-jarige vrouw kon dinsdagmiddag haar geluk niet op. De gelukkige gooide slechts één euro in de speelautomaat en won daarmee een bedrag van maar liefst €1.015.246 in de Bredase vestiging van Holland Casino.

De vrouw had eerder nog gegrapt tegen haar dochter: "Als ik de Mega Millions win, bel ik en zeg: kom je me halen? Dan krijg je honderdduizend euro." Na haar grote winst heeft ze dat telefoontje meteen waargemaakt. Alsof de vreugde nog niet groot genoeg was, vierde ze een dag na haar winst ook nog haar verjaardag.

Eerder werd er iemand vrolijk wakker gemaakt als winnaar van de PostcodeKanjer, die geldprijs was toen ruim 5 miljoen euro. Die beelden zie je bovenaan deze video.

Ruim €1,3 miljoen in Utrecht

Eerder deze week was het ook al raak in de Utrechtse vestiging. Die jackpot leverde een 29-jarige man €1,3 miljoen op. Hij had daarvoor slechts twee tientjes nodig, afkomstig uit een eerdere winst op een speelautomaat.