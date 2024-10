Holland Casino sluit vestiging, mogelijk volgen er later nog meer

Holland Casino sluit per februari volgend jaar zijn vestiging in Zandvoort omdat deze niet meer rendabel is. Daarmee verdwijnt de locatie waar de casinoketen in 1976 zijn eerste vestiging opende. Mogelijk moeten er later nog meer vestigingen dicht.

Veranderd bezoekersgedrag en verslechterde marktomstandigheden maken dat er in Zandvoort geen perspectief meer zou zijn op een gezonde bedrijfsvoering. Daarbij speelt mee dat er niet heel ver van Zandvoort andere vestigingen van Holland Casino zijn te vinden

Frank kampt al 30 jaar met een hardnekkige gokverslaving die zijn leven op zijn kop heeft gezet:

2:21 Frank vecht al 30 jaar tegen gokverslaving: 'Geld voor de huur vergokte ik'

Op de locatie werken rond de 120 mensen. Holland Casino hoopt de meesten van hen nog over te plaatsen naar een andere vestiging.

Belastingverhoging

Maar bij Holland Casino is meer aan de hand. Topvrouw Petra de Ruiter waarschuwde in augustus al voor verdere verliezen door de beoogde verhoging van de kansspelbelasting van 7,3 procent in 2025. Die verhoging is volgens haar "onverantwoord". "Onze totale belastingdruk wordt dan bijna 50 procent. Daarmee zijn zwarte cijfers niet mogelijk. We gaan dan fors verlies draaien", aldus De Ruiter.

Het bedrijf dat in staatshanden is, kijkt nog hoe het de belastingverhoging wil opvangen. "Alle maatregelen liggen op tafel", laat een woordvoerder weten. "Ook sluitingen."

Holland Casino heeft, inclusief de locatie in Zandvoort, veertien vestigingen door heel Nederland en een hoofdkantoor. Bij de onderneming werken in totaal bijna 4000 mensen.

ANP