Seks op vakantie? Trap niet in deze vijf mythes, zegt seksuoloog

Zon, zee en… seks? De zomermaanden zouden hét seizoen voor de liefde moeten zijn. Maar volgens relatiecoach Cocky Drost moeten we er niet té veel van verwachten. In De 538 Ochtendshow legt ze uit waarom deze vijf seksmythes over seks tijdens je vakantie niet kloppen en waarom ze zelfs schadelijk kunnen zijn voor je liefdesleven.

1. Het is zomer, dus we moeten seks hebben

Hoewel je in de zomer wel meer zin kunt hebben in seks, is het idee dat je in de zomermaanden automatisch meer seks zou moeten hebben volgens Drost een valkuil. "Als jij verwacht: het is zomer dus nu móét er gesekst worden, dan is dat killing voor je seksleven." De verhoogde zin in seks komt vooral door omstandigheden zoals zonlicht en luchtigere kleding, niet door een hormonaal effect.

2. Op vakantie heb je de beste seks

Op vakantie heb je meer rust, minder stress en dus ruimte om te ontspannen. Toch waarschuwt Drost: "Als jij emotioneel gezien niet in de verbinding zit, dan kun je wel fantastische seks hebben, maar dat is niet de seks die echt beter is. Seks lijkt dan even lekker, maar uiteindelijk mis je dan de verbinding."

3. Zweten is sexy

Sommigen vinden zweten opwindend, maar Drost benadrukt dat dit niet voor iedereen geldt en dat het niet altijd even praktisch is. "Je mag ook gewoon even lekker wassen. Zorg voor airco, je hoeft niet het zweet uit je lijf te seksen." Praktisch nadenken dus, in plaats van jezelf dwingen iets sexy te vinden wat dat voor jou niet is.

4. Een wijntje maakt alles los

Alcohol kan helpen om de rem los te laten, maar het heeft ook een keerzijde. "Als jij het lastig vindt om je over te geven met seks omdat je allerlei dingen in je hoofd hebt, dan kan alcohol de scherpe randjes eraf halen. Maar alcohol verdooft ook en zorgt ervoor dat je minder makkelijk een orgasme krijgt en dat je minder goed kunt voelen." De aanloop is misschien fijn, maar de afronding van het liefdesspel is met alcohol juist weer killing, zegt Drost.

5. De zomer is hét moment om je seksleven te fixen

Veel stellen vertrekken op vakantie met het idee dat het seksleven daar wel gerepareerd wordt. Maar Drost zegt: "Het gaat echt om de emotionele verbinding. Ga die eerst maar eens voeden." Volgens Drost is het niet gek dat er een scheidingspiek bestaat na de vakantieperiode: "We gaan op vakantie met dit soort verwachtingen. Maar dan valt het tegen en denk je dat er niks meer te repareren valt. Maar ga voelen, ga prikkelen en wees nieuwsgierig."