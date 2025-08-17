Nederlandse poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn nu officieel erfgoed

De bekende poppenkasttraditie van Jan Klaassen en Katrijn is vanaf nu officieel cultureel erfgoed. Op de Dam in Amsterdam werd zondagmiddag tijdens een groot poppenkastfestival het certificaat uitgereikt aan drie generaties poppenspelers.

De dag begon feestelijk om 12.00 uur met de onthulling van een vier meter hoge poppenkastpop. Kort daarna traden Jan Klaassen en Katrijn zelf op, begeleid door accordeonmuziek. De Dam stond vol met families en kinderen die genoten van het straattheater, muziek en workshops.

Certificaat voor drie generaties

Wethouder Alexander Scholtes reikte om 13.00 uur het officiële erfgoedcertificaat uit. Dat ging naar drie generaties poppenspelers: de vroegere speler Wim Kerkhove, de huidige poppenkastman Egon Adel en de jonge opvolger Jimi de Jongh (16). "Het is fantastisch dat deze traditie, die al meer dan honderd jaar op de Dam te zien is, nu officieel erkend wordt," zegt Adel tegen Hart van Nederland.

Festival vol internationale poppenkasten

Het festival op de Dam is onderdeel van de viering van 750 jaar Amsterdam en duurt tot 17.00 uur. Bezoekers konden er poppenkasten uit Italië, Portugal, Engeland en Tsjechië zien, naast workshops en straattheater. Voor kinderen waren er bovendien speciale doe-het-zelf poppenkasten en schminkactiviteiten.

De poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn staat al 135 jaar lang elke zondagmiddag van mei tot oktober voor het Koninklijk Paleis. Daarmee is het de oudste volkspoppenkast van Nederland, en volgens Adel "een stukje echte Amsterdamse geschiedenis".