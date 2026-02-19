Liefde gaat door de maag: 60 procent van de singles kiest culinaire partner

Het spreekwoord 'liefde gaat door de maag' wordt bevestigd door voedingsmerk Knorr. Uit onderzoek van het merk blijkt dat kookvaardigheid een sleutelrol speelt in de moderne datingcultuur. De grote meerderheid van de ruim 13.000 deelnemers aan het onderzoek vindt het een vereiste dat een partner wegwijs is in de keuken.

Het blijkt toch lastig om via algoritmes de ware liefde te vinden. Jaarlijks struinen duizenden single jongeren urenlang datingsapps af om die ene leuke partner te vinden. Slechts voor enkelen resulteert dit in een grote liefde. De roep om authentieke en fysieke ontmoetingen wordt daarom steeds luider.

Onafhankelijkheid, creativiteit en volwassenheid

Knorr denkt de oplossing te hebben. "Echte connecties vind je in de keuken." Het draait volgens het merk niet om culinaire hoogstandjes, maar om het zelfvertrouwen om een basismaaltijd te serveren. Deze vaardigheid staat symbool voor onafhankelijkheid, creativiteit en volwassenheid.

Uit het onderzoek blijkt dat kookvaardigheid een onverwachte troef is voor sociale verbinding, iets wat veel single jongeren lijken te missen. Zo zoekt 62,8 procent van de singles een partner die geniet van uitgebreid tafelen en waardeert 61,6 procent iemand die met passie over eten kan praten, meldt Knorr.

#ServingSingles

Geïnspireerd op de virale #DateMyFriend trend, lanceert Knorr de #ServingSingles waarmee jongeren op TikTok uitgedaagd worden om de digitale swipe-cultuur achter zich te laten. "Met onze #ServingSingles campagne moedigen we singles aan om zichzelf achter het fornuis te laten zien en de vonken te laten overslaan in de keuken, in plaats van op een scherm. Onze maaltijdoplossingen maken het bovendien gemakkelijk om snel iets lekkers op tafel te zetten, waardoor er meer tijd overblijft om te flirten en elkaar écht te leren kennen.”

Iedereen kan meedoen en bekende creators zoals Thomas van der Vlught, Lynn Hermanussen en Luca Gilliot hebben het startschot gegeven door hun single vrienden te nomineren om een 'signature dish' te maken.