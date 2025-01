Dit is waarom vandaag dé dag is om op zoek te gaan naar de ware liefde

Het is Dating Sunday, de drukste dag van het jaar voor online dating. Platforms zoals Tinder, Bumble en Inner Circle zien op Dating Sunday een piek in activiteit, met tot wel 40 procent meer matches en interacties dan normaal. Dit is dus hét moment om op zoek te gaan naar de ware.

"Dating Sunday is het absolute hoogtepunt van het dating jaar," zegt David Vermeulen, CEO van Inner Circle. "Nu singles hun goede voornemens voor het nieuwe jaar vormgeven, zien we dat velen op zoek zijn naar een betekenisvolle relatie." Volgens Tinder is "iedereen nu klaar om het nieuwe jaar fris te beginnen".

Vermeulen zegt overigens tegen Hart van Nederland dat zondag überhaupt de drukste dag van de week is: "Tijdens het stappen is er dan niks gelukt en dan gaan mensen op de zondag weer massaal brak swipen."

Inner Circle verwacht 30 tot 35 procent meer aanmeldingen. Vooral tussen 19.00 uur en 21.00 uur zal het druk worden met aanmeldingen. Tinder ziet op deze dag gemiddeld 20 procent meer swipes en 10 procent meer matches. Bumble bevestigt een soortgelijke trend: tussen kerstavond en Dating Sunday ziet de app 40 procent meer matches.

Tips om te scoren op Dating Sunday

Om het maximale uit jouw Dating Sunday te halen, delen de grote datingplatforms handige tips: