Smurfenkoorts in Gorinchem en superfan Roelof is erbij

Zeg je smurf, dan zeg je Roelof Emck. De 38-jarige Leerdammer is een groot fan van de blauwe figuurtjes. Wat ooit begon met een paar kleine dingen kopen op de vlooienmarkt samen met zijn vader, groeide uit tot een enorme passie. Woensdag gaat de nieuwe film De Smurfen in de bioscoop in première. Roelof en andere smurfenfans laten dit niet aan zich voorbijgaan, is te zien in bovenstaande video.

Wereldwijd is de smurfenkoorts al op gang gekomen: de wereldpremière was op 28 juni in Brussel, tijdens Wereld Smurfendag. In Nederlandse bioscopen is de film al sinds 12 juli te zien, maar woensdag is de officiële première in de Gorinchemse bioscoop.

Van verzameling tot onderneming

De liefde voor de iconische figuurtjes kreeg Roelof met de paplepel ingegoten, vertelt hij aan Hart van Nederland. Zijn vader verzamelde stripboeken en hij smurfen. Samen struinden ze vele vlooienmarkten af op jacht naar nieuwe aanwinsten.

Toen zijn vader ziek werd, besloot Roelof een webshop te starten om smurfenartikelen te verkopen. Zo kon hij werken en bij zijn vader in het ziekenhuis zijn. De webshop is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige winkel met klanten uit binnen- en buitenland.

Bij de Nederlandse première van de nieuwe smurfenfilm is Roelof natuurlijk van de partij, in zijn smurfenpak.