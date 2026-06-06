Jan runt al 20 jaar succesvolle parenclub: 'Het beeld klopt vaak niet'

Bij het woord parenclub hebben veel mensen direct een beeld. Maar volgens Jan van Duyvenbode uit het Drentse Zwinderen klopt dat beeld lang niet altijd. Al twintig jaar runt hij Eroroma, een erotische massagesalon en parenclub die dit weekend haar jubileum viert.

Volgens zijn dochter is het bijzonder dat de club het twintigjarig jubileum haalt. "Er verdwijnen deze jaren veel clubs in het land, veel deuren zijn ondertussen gesloten. Maar de deuren van Eroroma zijn nog wagenwijd open", vertelt ze aan Hart van Nederland.

En ondanks dat Jan inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, denkt hij nog niet aan stoppen. Samen met zijn partner ontvangt hij wekelijks honderden bezoekers. "Het is eigenlijk de gezelligste kroeg van Nederland", zegt hij.

Meer dan alleen spanning en avontuur

Volgens Jan komen bezoekers om allerlei redenen naar de club. Sommigen zijn nieuwsgierig, anderen willen nieuwe mensen ontmoeten of zoeken een bijzondere avond uit. De bezoekers zijn volgens hem heel divers, al ligt de gemiddelde leeftijd vaak tussen de 40 en 60 jaar.

Ook floormanager Menzo ziet dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van wat er binnen gebeurt. "Je hoeft hier helemaal geen seks te hebben", vertelt hij. "Er zijn mensen die hier al jaren komen en nog nooit boven zijn geweest."

Volgens Jan vormt vooral onwetendheid een drempel voor veel mensen. Het woord parenclub roept direct allerlei beelden op, maar volgens hem verandert dat vaak zodra mensen meer over de wereld achter de deuren horen.

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