De bel gaat! Zingende 'Italianen' brengen serenades in Zwolle: 'Ontroering prachtig om te zien'

De deurbel gaat, je doet open en er staan drie Italiaanse mannen in pak met een gitaar om een liedje voor je te zingen. In Zwolle is dit de afgelopen paar dagen 'normaal'. De zingende 'Italianen', die eigenlijk gewoon uit Zwolle en omstreken komen, willen op deze manier Zwollenaren een hart onder de riem steken.

Yornik Onstenk, met het Italiaanse alter-ego Enrico, legt uit hoe het idee ontstaan is: "We hebben gekozen voor de serenades omdat dit concept tijdens de coronatijd enorm goed aansloeg. Toen hebben we 40 serenades door het hele land uitgevoerd, en nu doen we er 70 tot 75. Mensen kunnen een ontvanger aandragen; de ontvanger weet van niets. We verschijnen bij hen aan de deur, zingen een aantal nummers, geven een rode roos met een kaartje en gaan weer 'terug naar Italië'."

Bella Italia

De heren vormen samen 'De Italianen', een muzikale theatergroep. Het is allemaal ontstaan bij een toneelstuk in 2014, waar twee van de vijf iemand uit Italië speelden. "Tijdens die voorstelling was de organisatie van het Bevrijdingsfestival Zwolle aanwezig. Zij vroegen of wij ook op het festival wilden optreden. Na wat wikken en wegen besloten we in 2014 om ja te zeggen. Dat bleek een schot in de roos, want na dat festival stroomden de boekingen binnen", aldus Yornik.

Mensen geloven dat de heren uit Napels komen. Met hun Italiaanse accent en het feit dat ze alleen Engels praten, is dat ook niet zo'n gek idee. Volgens Yornik helpt dat ook echt mee in de gehele magische ervaring van de optredens: "Tijdens de serenades voel je hoeveel het gewaardeerd wordt; de verrassing en ontroering zijn prachtig om te zien. Het tilt mensen echt op."