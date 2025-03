'Dak' van Amsterdam geopend, maar je komt er niet zomaar

Het bijna 40 meter hoge dak van De Nieuwe Kerk in Amsterdam beklimmen. Vanaf vrijdag is het zeven maanden lang mogelijk, omdat er voor een restauratie een groot platform op het dak wordt gebouwd dat ook voor publiek toegankelijk is. De spitstoren, ook wel de vieringtoren, wordt in 2025 hersteld.

"Het is voor het eerst in de geschiedenis dat bezoekers bovenop het dak van De Nieuwe Kerk kunnen staan om de stad te bewonderen. Toen de toren de vorige keer gerenoveerd werd, in de jaren 60, was het niet mogelijk om naar boven te gaan", vertelt de woordvoerder van De Nieuwe Kerk aan Hart van Nederland.

Route

Er is wel wat voor nodig om boven op het dak van de 15e-eeuwse kerk te komen. Zo moet er een route worden afgelegd van 216 treden, door een trappenhuis en over tijdelijke steigers. Voor wie slecht ter been is, is een lift aanwezig.

Eenmaal boven kan de restauratie bekeken worden, met een uitzicht van 360 graden over de hele stad. Bekende Amsterdamse bezienswaardigheden zijn goed te zien, zoals het Centraal Station, de Westerkerk en de Oude Kerk, maar ook de Zuidas, de A'DAM toren, het Pontsteigergebouw en de Rembrandttoren.

"Het is een van de hoogste punten van de stad. Het uitzicht is prachtig. Je kunt zo ver kijken als de Utrechtse Dom."

Geopend

Burgemeester Femke Halsema opende vrijdag het dak. De eerste 75 mensen mochten gratis naar binnen. Tot 2 november is het platform dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. Bij slechte weersomstandigheden vanaf windkracht 6 gaat het platform dicht.