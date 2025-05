Dit zijn de 5 grootste afknappers tijdens een date of relatie

Afknappers, date-dompers, icks of red flags – we maken ze allemaal weleens mee tijdens een date of in een (ex-)relatie. Om je gerust te stellen: je bent niet de enige. Uit nieuw onderzoek van Haibu blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlanders afknappers ervaart bij een partner of date. En dat belooft meestal niet veel goeds: vaak eindigt het daten vroegtijdig of wordt de relatie beëindigd. Hieronder de vijf meest voorkomende afknappers:

1. Liegen of oneerlijkheid Je bent niet te kritisch als je afhaakt wanneer je date of partner liegt. Maar liefst 80 procent van de Nederlanders geeft aan dat oneerlijkheid de grootste afknapper is. Het maakt niet uit waarover er wordt gelogen: voor de meeste mensen is dit echt een dealbreaker.

2. Jaloezie en bezitterigheid Een andere date-domper is jaloezie of bezitterig gedrag. Het claimen van je partner of overdreven jaloers zijn, zorgt er vaak voor dat de ander snel afhaakt.

3. Alcohol- en/of drugsgebruik Ook (overmatig) drank- en drugsgebruik staat hoog op het lijstje. Een dronken date leidt waarschijnlijk niet tot een langdurige relatie – laat staan een fijne.

4. Te veel praten over een ex Iemand die duidelijk nog niet over zijn of haar ex heen is en daar steeds over begint, schrikt veel mensen af. Vaak is het noemen van een ex al genoeg om een vervolgdate af te zeggen.

5. Onvolwassenheid Tot slot: onvolwassenheid. Een date die zich kinderlijk gedraagt alsof hij of zij nog midden in de puberteit zit, voorspelt weinig goeds. Het verbreken van contact om deze reden is dan ook niet ongebruikelijk, blijkt uit het onderzoek.

Naast de top vijf werden ook eigenschappen als ‘ambitieloos’, ‘respectloos’, ‘egoïstisch gedrag’ en ‘te veel focus op seksuele handelingen’ genoemd als mogelijke afknappers.

Wanneer ontdekken we de afknappers?

Gelukkig merkt een derde van de Nederlanders deze afknappers al in de eerste week op. Tijdens de eerste date herkent 26 procent direct een red flag. Na een maand ziet 24 procent de signalen. Een kleiner deel (12 procent) heeft pas na een paar maanden door dat er iets niet klopt. Nog eens 3 procent geeft aan de afknappers pas laat in de relatie op te merken, en slechts 2 procent herkent ze pas als de relatie al voorbij is.

Aan de bel trekken?

Maar wat doen we als die afknappers zichtbaar worden? Een derde van de Nederlanders negeert kleine irritaties en hoopt dat deze als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het grootste deel (55 procent) bespreekt het met zijn of haar partner in de hoop op verbetering. 17procent kapt de relatie of het contact meteen af. En er zijn ook mensen die het gedrag accepteren (3 procent), want niemand is perfect.

En mocht je toch willen doorgaan met de relatie en hopen dat je de afknappers kunt veranderen, dan ben je ook niet de enige: 37 procent van de Nederlanders heeft weleens geprobeerd hun partner te veranderen. Toch slaagt slechts 18 procent erin om dat ongewenste gedrag ook echt aan te passen.