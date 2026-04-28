Nederland heeft er een nationaal park van meer dan 18.000 hectare bij

Nederland heeft er een nationaal park van meer dan 18.000 hectare bij

Natuur

Vandaag, 13:28

Hollandse Duinen, het gebied langs de Zuid-Hollandse kust, wordt officieel een nationaal park. Het is daarmee het 22e nationale park van Nederland. Dat werd dinsdag gemeld door minister van Natuur, Jaimi van Essen (D66).

Het nieuwe nationale park beslaat een gebied van meer dan 18.000 hectare, van Hoek van Holland tot Hillegom. Het park is tussen Den Haag en Leiden ongeveer 9 kilometer breed. Pas als een gebied voldoet aan meerdere eisen op het gebied van natuur, en ook een grote waarde heeft voor wetenschap, onderwijs en recreatie, kan het worden aangewezen als nationaal park. Daarnaast moet er sprake zijn van 'grote schoonheid'. Dat zit volgens de provincie Zuid-Holland wel goed. Ook de Hollandse meesters konden dit beamen, wat blijkt uit meerdere schilderijen die van het gebied zijn gemaakt.

Eerdere aanvraag uitgesteld

Al in september 2024 diende de provincie Zuid-Holland de aanvraag in voor de status van nationaal park. Dit besluit werd toen meerdere keren uitgesteld door de toenmalige BBB-staatssecretaris Jean Rummenie. Nu is de aanvraag opnieuw op de agenda gezet en dit keer wél goedgekeurd. Volgens minister Van Essen is dit een belangrijk onderwerp.

Tot 2030 krijgt het nieuw aangewezen nationale park geld uit een landelijke pot van 30 miljoen euro. Arno Bonte, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (Natuur), benadrukt dat het besluit zorgt voor een "krachtige impuls om de natuurrijkdom van dit bijzondere gebied samen verder te versterken en te ontwikkelen". Het is niet bekend hoeveel geld de nationale parken na 2030 zullen ontvangen.

Door ANP

