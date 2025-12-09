Onbekend slachtoffer gevonden in duingebied, ligt er mogelijk al jaren

In de duinen van Hoek van Holland is een stoffelijk overschot gevonden dat volgens de politie vermoedelijk al langere tijd op die plek ligt, mogelijk zelfs maanden of jaren. Het lichaam werd aangetroffen langs de Badweg, een plek die regelmatig door wandelaars wordt bezocht.

Het is nog onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De vondst roept veel vragen op, vooral omdat in hetzelfde duingebied eerder al menselijke botresten zijn aangetroffen. Dit leidde tot een opschaling van het onderzoek.

Mogelijk misdrijf

De politie houdt rekening met een misdrijf. Daarom is het duingebied ruim afgezet. Rechercheurs en forensisch onderzoekers zoeken naar sporen die kunnen helpen duidelijkheid te krijgen over de identiteit van de overledene en over wat er precies is gebeurd.

Omstanders laten aan Rijnmond weten dat het het lichaam op een lastig bereikbare plek ligt in de duinen. Dat maakt het onderzoek lastiger. Om het terrein goed in beeld te krijgen, zet de politie ook een drone in. De politie verwacht dat het onderzoek nog geruime tijd gaat duren.