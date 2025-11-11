Terug

Groenteteler hangt hoogste boete ooit boven het hoofd voor giftige lozingen

Natuur

Vandaag, 15:03 - Update: 12 minuten geleden

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een groenteteler een last onder dwangsom van honderdduizend euro opgelegd. Volgens het waterschap blijft de teler uit de Zuid-Hollandse gemeente Midden-Delfland de sloten rondom zijn kassen vervuilen. Ondanks meerdere waarschuwingen loost hij er bestrijdingsmiddelen. Het is de hoogste boete die het Hoogheemraadschap ooit heeft opgelegd aan een bedrijf.

'Een illegale lozing op het water is een milieudelict', laat dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt weten in een persbericht. 'Dit bedrijf heeft niet eenmaal illegaal geloosd, maar meerdere keren. En daarna ook geen enkele actie ondernomen om het op te lossen.'

Delfland heeft in het afgelopen jaar zeven keer een illegale lozing geconstateerd, op verschillende locaties van het bedrijf. De maat is nu vol ven het Zuid-Hollandse waterschap heeft daarom een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat het bedrijf 100.000 euro moet betalen als nogmaals een illegale lozing wordt ontdekt.

Het waterschap wil de directeur ook persoonlijk verantwoordelijk houden en daar een dwangsom van 15.000 euro aan koppelen.

Door ANP

