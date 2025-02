ZIEN: voorzichtig nog één keer het ijs op in Ryptsjerksterpolder

Voor schaatsliefhebbers was het voor dit seizoen hoogstwaarschijnlijk de laatste keer: een paar rondjes schaatsen op natuurijs. In de Friese Ryptsjerksterpolder hebben een paar fanatiekelingen het ijs getest, met wisselend succes.

Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirn is het na vandaag waarschijnlijk gedaan met de schaatspret in Nederland. Rond het middaguur zou het wel eens afgelopen kunnen zijn. Gelukkig hebben we de beelden nog.