Nog één keertje dan: schaatsen! 'Wij hebben het gedaan, gelukkig'

Een schaatsliefhebber. Hoe herken je die? Nou, deze dinsdagochtend was dat niet moeilijk. Wie rond 07.00 uur een kijkje nam bij het prachtige natuurgebied de Blaugerzen bij Akmarijp, niet ver van Sneek en Joure, kon er zo tientallen spotten. En genieten dat ze deden: "Je krijgt gewoon de kriebels om er weer op te gaan!"

Muts op, dikke jas aan en het welbekende vet dat nergens meer te vinden is omdat daadwerkelijk de schaatsen daaruit zijn gehaald. Het kan weer. Eventjes. Maar dat is voldoende voor heel wat Nederlanders die in sommige gevallen zelfs afspraken hebben afgezegd om juist een nieuwe aan te gaan met de natuur: zo veel mogelijk genieten van het Nederlandse winterweer.

IJs is prachtig

Aftasten of het nog lukt, dat is het devies. "Het kan, het kan net niet. Er is net ook iemand doorheen gezakt," zegt een enthousiaste schaatsster die, letterlijk goedgemutst, op het bevroren water staat. "Het ijs ligt er echt prachtig bij!" Een andere liefhebster sluit zich daar direct bij aan. "Het is gewoon genieten, het kan niet beter. We hebben op natuurijs gestaan, dat kunnen we zeggen."

Spannend dus? Zeker, zegt een man met een blauwe muts iets verderop: "Ik heb duizend angsten uitgestaan op dit ijs. Ik denk dat ik bij het afzetten al een keer door het ijs ben gezakt. Het is weleens beter geweest." Maar wie denkt dat deze nuchtere Fries met frisse tegenzin op het ijs staat, heeft het mis. "Met weinig wind en het zonnetje erbij kan het eigenlijk niet beter. Een gelukje."

Ze zijn er dus net op tijd bij, want zoals ook Hart van Nederland-weerman Jordi zegt, is het na vandaag waarschijnlijk gedaan met de schaatspret. Sterker nog, na 11.00 uur vanochtend zou het al wel eens afgelopen kunnen zijn. "Aanraden? Ik weet het niet...", zegt een van de dames vertwijfeld. "Maar wij hebben het gedaan, gelukkig!"