Winter nog niet voorbij, maar gevaar van hoornaar dient zich alweer aan

De winter is nog niet eens achter de rug en de beruchte Aziatische hoornaar staat alweer bijna aan de poort te kloppen. En omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, is imker en hoornaarbestrijder Mark van Straeten uit Tilburg alweer bezig met het lokaliseren van nesten.

Specifiek lege nesten, want de beestjes hebben zich momenteel goed verstopt op andere plekken. Daarom is het volgens Van Straeten van belang om nu al de tegenaanval in te zetten. En dat doet hij met speciale vallen. Die speciale vallen zijn te zien in bovenstaande video, want Hart van Nederland liep een dagje met Van Straeten mee.

De Aziatische hoornaar werd pas in 2017 voor het allereerst gezien in Nederland. Tegenwoordig is de exoot in vrijwel alle Nederlandse provincies te vinden. De 'monsterwesp' verspreidt zich in rap tempo en staat op de Europese lijst van invasieve exoten.

Een steek van een Aziatische hoornaar kan beduidend pijnlijker aanvoelen dan een steek van een 'normale' wesp. Dat de beet van de exoot meer pijn doet, betekent niet dat het per definitie een groter gevaar voor onze gezondheid vormt. Als je allergisch bent voor bijen- en/of wespensteken is het opletten geblazen: doordat de angel het gif meteen in de bloedbaan injecteert, kan een allergische reactie veel acuter en heftiger zijn.