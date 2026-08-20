ZIEN: Waterhozen boven Nederland: mogelijk vaker door warme Noordzee

Op verschillende plekken in Nederland zijn waterhozen geweest. Op bovenstaande beelden is te zien hoe een slurf boven het strand van Hellevoetsluis trekt. Het KNMI had vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.

Waterhozen zijn kleine, trechtervormige slurven die boven grote wateroppervlakken ontstaan, schrijft het KNMI. Ze zijn soms te zien boven de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer. Pas wanneer zo'n slurf het wateroppervlak raakt en water opzuigt, wordt gesproken van een waterhoos. Meestal verliest een waterhoos boven land zijn kracht.

Vooral mensen op het water moeten alert zijn. Hoewel het windveld volgens het KNMI doorgaans minder sterk is dan bij windhozen, kunnen waterhozen wel schade of letsel veroorzaken. Jaarlijks komen voor de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer tientallen waterhozen voor.

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Hoe bijzonder is een waterhoos?

Zo'n waarschuwing voor waterhozen is zeker niet uitzonderlijk, legt Rob Groenland uit, meteoroloog en klimaatadviseur bij het KNMI. "Waterhozen zijn vaak lastig te voorspellen. We geven een code geel af om mensen te waarschuwen dat het kan gebeuren, dat ze extra op moeten letten. Dat betekent niet dat er een vaarverbod geldt. Het is een relatief klein verschijnsel en heel lokaal, maar er kan sprake zijn van behoorlijk wat wind. Zeker voor bijvoorbeeld kleinere zeilboten kan dat gevaarlijk zijn."

Volgens Groenland vormt de uitzonderlijk warme zee op het moment "een soort batterij" voor het ontstaan van waterhozen. "Waterhozen worden gevoed door warm oppervlaktewater. Nu de Noordzee historisch warm is, kan het goed zijn dat we dit verschijnsel de komende periode vaker gaan zien."