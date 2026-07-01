Waarom jij je Oranjevlaggetjes niet bij het plasticafval mag gooien

De Nederlandse straten kleurden de afgelopen weken massaal oranje. Maar nu het Nederlands elftal na een strafschoppenserie tegen Marokko is uitgeschakeld in de zestiende finale, is het tijd om de versiering weer op te ruimen. Gooi de oranje vlaggetjes alleen niet zomaar bij het plastic afval.

Veel mensen gooien WK-slingers bij het PMD-afval. Logisch, want ze zijn van plastic. Toch is dat niet de juiste plek. PMD staat namelijk voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Kortom: in de PMD-bak horen alleen verpakkingen. Oranjevlaggetjes vallen daar dus niet onder.

Er is nog een andere reden waarom je de vlaggetjes niet bij het PMD-afval moet gooien. De lange slierten kunnen namelijk verstrikt raken in de onderdelen van sorteer- en recyclingmachines. Daardoor kunnen de machines beschadigd raken of zelfs tijdelijk stil komen te liggen.

De gigantisch versierde Oranjestraten door het hele land zorgen voor een feestelijk gezicht, maar de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft kritiek op de bekende Oranjestraat in Den Haag. Waarom? Bekijk de video bovenaan het artikel.

Restafval

Maar waar moeten de vlaggetjes dan wel naartoe? Die kun je bij het restafval weggooien. Dat is de juiste plek voor materialen die niet apart kunnen worden ingezameld en gerecycled.