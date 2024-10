Vanavond unieke komeet én superjachtmaan te zien

Na de oogstmaan in september, kunnen we donderdagavond genieten van een heuse jachtmaan. Het bijzondere deze maand is dat het ook een supermaan is, dus een superjachtmaan. Daarnaast is er ook een komeet te zien, die maar eens in de 80.000 jaar langs komt. Rob van den Berg van Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht vertelt Hart van Nederland meer.

"Dit is de grootste supermaan van dit jaar", zegt Van den Berg. "Ze verschillen elke maand een beetje. Die in september was dus wat kleiner." Een supermaan is een volle maan ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder is dan een volle maan normaal gesproken is. Weeronline verwacht dat de weersomstandigheden goed genoeg zijn om de supermaan donderdag te zien.

Jachtmaan

De termen 'oogstmaan' en 'jachtmaan' zijn eeuwenoud, uit een tijd dat er nog geen duidelijke agenda's waren. Als de jachtmaan aan de hemel stond, waren de boeren klaar met het binnenhalen van de oogst. Vlak voor de winter zouden ze dan gaan jagen op de laatste goed gevoerde dieren. Hiervoor gebruikten ze het licht van de maan.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Komeet

Samen met de superjachtmaan is er deze avond nog een mooi natuurfenomeen te bekijken. Sinds afgelopen weekend is komeet C/2023 A3, ook wel Tsuchinshan-ATLAS, met het blote oog te zien. Die komt slechts één keer in de 80.000 jaar langs. "Als je links kijkt zie je de één en als je rechts kijkt de ander. Ze zijn dus niet samen op de foto te krijgen", meldt Van den Berg.

De supermaan was donderdagochtend al in Nederland te zien en zal in de avond van donderdag op vrijdag rond 21.00 uur weer aan de hemel staan. Om 14.00 uur is hij op zijn grootst, maar bij ons dus niet te zien omdat het overdag is.