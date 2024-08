Bloedneus leidt tot ontdekking van prehistorische schat in Amerika

Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft een uitzonderlijke vondst gedaan in de Verenigde Staten. Tijdens een expeditie in het plaatsje Lusk, in de staat Wyoming, stuitte het team op een prehistorische schat. Door stom toeval werd een indrukwekkende Triceratops-schedel van maar liefst twee meter lang gevonden.

De schedel heeft ook een naam gekregen, Veronika, en werd bij toeval ontdekt toen het team even stopte vanwege een bloedneus bij een van de leden van het team.

Wat is een triceratops? Triceratops is een uitgestorven dinosauriër die leefde tijdens het Laat-Krijt in het gebied dat nu Noord-Amerika is. De naam Triceratops betekent letterlijk vertaald: 'driehoorngezicht'. Dit komt door de twee grote hoorns en één kleinere hoorn op het gezicht van het dier. Het dier had een grote, robuuste bouw met een indrukwekkende schedel, voorzien van een breed nekschild. Hoewel wetenschappers niet precies weten waarvoor de hoorns en het nekschild dienden, wordt gespeculeerd dat ze gebruikt werden voor verdediging tegen roofdieren zoals de Tyrannosaurus rex of voor onderlinge gevechten. De dinosauriër was gigantisch. Zo konden zij een lengte van wel negen meter lang halen. Licht was het reptiel ook niet, een volwassen exemplaar kon zo'n 13.000 kilo wegen.

Opgraving

Maarten de Rijke, die deel uitmaakte van het opgravingsteam, ontdekte als eerste een hoorn die uit de grond stak. Na verder onderzoek bleek er een complete schedel onder het zand te liggen.

De opgraving verliep opmerkelijk soepel, mede dankzij de losse zandlaag waarin de schedel zich bevond. De schedel is vervolgens in tien dagen tijd volledig opgegraven, met de hulp en toestemming van de lokale landeigenaar.

Vernoemd

Veronika, vernoemd naar een gulle donateur van het Oertijdmuseum, wordt woensdag afgeleverd in Boxtel. Hier zal de schedel door een team van preparateurs zorgvuldig worden geprepareerd, een proces dat naar verwachting een jaar zal duren.

Bezoekers van het museum kunnen dit restauratieproces live volgen tijdens hun bezoek. Als het werk aan de schedel klaar is zal de vondst te zien zijn voor het publiek.