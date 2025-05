Meters aan zand weg: strandtent dreigt onbereikbaar te worden

Het water staat strandtent Prince George zo ongeveer letterlijk aan de lippen. De populaire en tevens enige beachclub van Schoorl dreigt in zee te verdwijnen nadat een storm in december veel zand heeft weggeslagen. Maatregelen om het verder wegspoelen van strand tegen te gaan lijken geen effect te hebben. Wat nu?

"Spannend, dat is het zeker", zegt floormanager Nick Bos terwijl hij naar het toestromende zeewater kijkt. "Het gaat niet goed, nee. De golven lopen onder het gebouw. Als het springtij of heel slecht weer is kunnen we niet eens open."

Afgelopen week heeft de zaak overigens wel een toptijd achter de rug, vanwege het mooie weer en de vakantie. Gasten kunnen de strandtent bereiken via een loopbrug.

Maar als er nog meer zand wegspoelt, dan heeft ook die oplossing geen nut meer. Er is door de overheid een poging gedaan om het strand te redden, een lading zand werd voor de kust opgespoten. Maar helaas heeft dat niet het gewenste effect gehad. "Het was de bedoeling dat het dan hier naartoe zou spoelen. Maar dat is niet gelukt helaas."

Oplossing in zicht?

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zegt met het ministerie in gesprek te zijn over het toekomstig onderhoud van het strand. Ook zeggen ze dat in april de nodige aanpassingen zijn gedaan door Rijkswaterstaat.

Maar het waterschap zegt ook geen verantwoordelijkheid te dragen voor het zoeken van een goede plek om te ondernemen op het strand. "Uiteraard zijn we wel bereid om mee te denken in oplossingen en daarover zijn we in nauw contact met Prince George", aldus een woordvoerder.