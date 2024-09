Opnieuw succes voor wrakduikers: tweede Urker kotter in korte tijd ontdekt

Na 58 jaar is het wrak van de Urker kotter UK-58, die in 1966 met vijf bemanningsleden verging, eindelijk gevonden op de bodem van de Noordzee. Deze ontdekking komt kort nadat ook de UK-154, een andere Urker kotter die in 1967 zonk, werd teruggevonden.

Beide vondsten zijn gedaan door Wrakduikteam Zeester en de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Voor de identificatie van de UK-58 werden videobeelden, oude bouwtekeningen en foto’s gebruikt, na maanden van intensief onderzoek en twee duikexpedities.

De eerste zoektocht naar de UK-58 begon in mei, maar door slecht zicht onder water konden de duikers het wrak toen niet goed onderzoeken. Een tweede expeditie in juli leverde wel bruikbare beelden op, hoewel het wrak grotendeels vergaan was.

Oude schoenendoos

Uiteindelijk speelde een oude schoenendoos met bouwtekeningen en foto's van een van de nabestaanden een cruciale rol in de identificatie van het schip. De herkenbare details op de beelden bevestigden uiteindelijk dat het om de lang vermiste UK-58 ging.

Voor de nabestaanden van de bemanning, van wie vier uit Urk kwamen, is de vondst een grote emotionele stap. Hun lichamen werden nooit gevonden, en de families leefden jarenlang met de onzekerheid over het lot van hun geliefden.

Willem Foppen, die zijn grootvader en oom verloor bij het ongeluk, vertelde eerder bij Omroep Flevoland hoe het mysterie altijd aan de familie bleef knagen. "Er was geen afscheid, geen begrafenis. Het voelt nu eindelijk alsof er een einde komt aan die onzekerheid."