Oever Valkenburgse Meer ingezakt door slappe zandlaag

Na ruim twee weken is duidelijk waardoor een deel van de oever van het Valkenburgse Meer bij Leiden is ingezakt. Op 1 april verdween aan de zuidkant van het meer, over een lengte van zo’n 200 meter, ongeveer 20 meter van de oever in het water. Volgens onderzoeksinstituut Deltares werd de kade instabiel door zettingsvloeiing: een slappe zandlaag die als een soort drijfzand wegstroomt.

Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk, waar het Valkenburgse Meer in ligt, leiden dat vervolgonderzoek. Mogelijk heeft de jarenlange zandwinning geleid tot het instorten van de oever. Bij het incident vielen geen gewonden.

Noodverordening blijft van kracht

De noodverordening die Katwijk heeft ingesteld op en rond het meer, blijft voorlopig van kracht. Ook de 350 meter lange nooddijk, opgebouwd uit zandzakken, blijft liggen. Nog steeds kalven stukjes van de kant af in het water, en het hoogheemraadschap verwacht dat dit de komende weken aanhoudt.