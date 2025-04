Kade stort in bij Valkenburgse Meer: gasleiding en spoor in gevaar

De kade langs het Valkenburgse Meer bij Leiden is dinsdag rond het middaguur deels ingestort. Daarbij zijn een voetpad en meerdere bomen in het water verdwenen. De brandweer meldt dat een grote gasleiding en elektrische kabel hierdoor in gevaar zijn.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Ommedijkseweg, tussen Leiden en Wassenaar. "We zijn nu aan het inventariseren wat deze situatie nodig heeft om opgelost te worden", aldus de brandweer. Het gebied rond de ingestorte kade is afgesloten, omdat de bodem er nog altijd instabiel is.

De instorting vond plaats pal naast het spoorlijntje waarop normaal de historische stoomtrein rijdt. Ook het populaire wandelpad langs dat traject is grotendeels verdwenen in het meer.

'Bomen lagen ineens in het water'

"Ik ben gaan kijken en toen zag ik alle bomen in het water liggen", vertelt Arjan van een surfschool aan het meer aan Omroep West. Hij zag dat de grond flink was weggezakt: "Het meer is ineens een stuk groter geworden. De walkant ligt nu nog maar drie meter van het spoor."

Volgens Arjan was eerder op dinsdag een zandzuiger actief op het meer. Die machine wordt gebruikt om zand te winnen voor een fabriek in Hillegom. Of er een verband is met de instorting, is nog onduidelijk.