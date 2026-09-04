Waarom duizenden onderbroeken de grond in gingen en een Nederlander er een prijs mee won

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij bodemonderzoek: het begraven van een onderbroek. En toch heeft bodemonderzoeker Marcel van der Heijden (55) de Ig Nobelprijs ermee gewonnen, een humoristische tegenhanger van de Nobelprijs. De onderzoeker liet duizenden identieke onderbroeken begraven. Dit alles om te onderzoeken hoe snel de onderbroeken vergaan en dat zegt veel over de bodem.

Sinds 1991 worden de Ig Nobelprijzen uitgereikt: prijzen voor wetenschappelijk onderzoek dat mensen eerst aan het lachen maakt en ze daarna aan het denken zet. Dus nee, het is geen Nobelprijs maar een ludieke tegenhanger. En deze tegenhanger is dit jaar in de handen van een Nederlander gevallen. Marcel van der Heijden deelde 2.200 onderbroeken uit. Al deze onderbroeken werden begraven, na een paar maanden werden ze weer opgegraven. Wat er nog van de onderbroek over is zegt van alles over de staat van de bodem.

Vervuilde bodem

In Utrecht gebruiken ze de onderbroeken methode in hun educatieprogramma. In het voorjaar begraven ze samen met scholieren de onderbroeken om ze vervolgens twee maanden later weer op te graven. "Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van hoe we met onze bodem omgaan", zegt Susanne Stokvis, projectleider bij UtrechtNatuurlijk. "Denk aan het gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen, die grote gevolgen kunnen hebben voor de biodiversiteit." Als de bodem vervuild is en er te weinig bacteriën, schimmels, bodemdiertjes in de grond zitten dan is de kans groot dat er na twee maanden nog veel over is van de onderbroek. "Als die volledig verdwenen is dan zit het wel goed met de biodiversiteit in de bodem en hebben de wormen de kantoenen onderbroek goed opgegeten."