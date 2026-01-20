Nederland in de ban van het noorderlicht: krijgen we dinsdag weer zo’n spektakel?

Het noorderlicht zorgde maandagavond voor prachtige plaatjes. Op veel plekken in Nederland keken mensen hun ogen uit. Ditmaal was het bijzondere schouwspel extreem goed te zien. Maar moeten we dinsdagavond ook weer massaal naar buiten kijken?

Dinsdagavond zijn de kansen op het noorderlicht helaas kleiner. Vooral de bewolking gooit roet in het eten. In het westen is de bewolking behoorlijk dik, maar in het oosten en noordoosten zijn er nog wel opklaringen. Zo mooi en fel als maandag wordt het waarschijnlijk niet.

Meteoroloog Robert de Vries is nog aan het nagenieten van het noorderlicht van maandagavond. "Meestal zie je dit alleen in Lapland of Finland, maar nu gewoon in ons eigen land. Dat maakt het extra speciaal," zegt hij.

Het noorderlicht was ook in buurlanden goed en duidelijk te zien. Onder andere in Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie en Frankrijk werd het natuurfenomeen waargenomen.

Explosies

Het noorderlicht ontstaat door explosies op de zon. Daarbij komen geladen deeltjes vrij die met een flinke vaart op de aarde worden afgevuurd. "Als die in contact komen met onze atmosfeer, kan dit spectaculaire noorderlicht ontstaan."

Voor het zien van het noorderlicht moeten alle omstandigheden precies goed zijn. "Zo moet de explosie exact op de aarde gericht zijn. Dan kan het heel extreem uitpakken, zoals maandagnacht. Het was zelfs met het blote oog te zien."