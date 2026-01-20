Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederland in de ban van het noorderlicht: krijgen we dinsdag weer zo’n spektakel?

Natuur

Vandaag, 14:59 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Het noorderlicht zorgde maandagavond voor prachtige plaatjes. Op veel plekken in Nederland keken mensen hun ogen uit. Ditmaal was het bijzondere schouwspel extreem goed te zien. Maar moeten we dinsdagavond ook weer massaal naar buiten kijken?

Dinsdagavond zijn de kansen op het noorderlicht helaas kleiner. Vooral de bewolking gooit roet in het eten. In het westen is de bewolking behoorlijk dik, maar in het oosten en noordoosten zijn er nog wel opklaringen. Zo mooi en fel als maandag wordt het waarschijnlijk niet.

Meteoroloog Robert de Vries is nog aan het nagenieten van het noorderlicht van maandagavond. "Meestal zie je dit alleen in Lapland of Finland, maar nu gewoon in ons eigen land. Dat maakt het extra speciaal," zegt hij.

Het noorderlicht was ook in buurlanden goed en duidelijk te zien. Onder andere in Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie en Frankrijk werd het natuurfenomeen waargenomen.

Explosies

Het noorderlicht ontstaat door explosies op de zon. Daarbij komen geladen deeltjes vrij die met een flinke vaart op de aarde worden afgevuurd. "Als die in contact komen met onze atmosfeer, kan dit spectaculaire noorderlicht ontstaan."

Voor het zien van het noorderlicht moeten alle omstandigheden precies goed zijn. "Zo moet de explosie exact op de aarde gericht zijn. Dan kan het heel extreem uitpakken, zoals maandagnacht. Het was zelfs met het blote oog te zien."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

ZIEN: Prachtig noorderlicht zichtbaar in grote delen van Nederland
ZIEN: Prachtig noorderlicht zichtbaar in grote delen van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.