Eikels en beukennootjes vallen dit jaar vroeg

De bladeren aan de bomen beginnen langzaam te verkleuren. Dat gaat steeds sneller naarmate de nachten kouder worden. Opvallend is ook dat er al zo enorm veel eikels onder de bomen liggen, meldt meteoroloog Dennis Wilt. Deze grote hoeveelheid mast, in dit geval de vruchten van vooral de inlandse eiken, levert een enorme hoeveelheid voedsel op voor veel diersoorten in de Nederlandse bossen.

Opvallend is dat het aantal beukennootjes juist een stuk minder is en ook liggen er minder eikels van de Amerikaanse eik. Slechts een derde van de beukenbomen heeft gebloeid dit jaar, maar er zijn wel voor het dertiende jaar op rij ieder seizoen beukennootjes. Vroeger waren er volgens onderzoekers van de universiteit Wageningen het ene jaar beukennootjes en het jaar erop helemaal niets.

Het bloeiritme en de grote hoeveelheid mast lijkt een effect van de opwarming tijdens het groeiseizoen. Sommige bomen verzwakken zoals de beuken en anderen produceren meer ‘nageslacht’ om er zeker van te zijn dat de soort ook de steeds langere hete en droge periodes overleeft.