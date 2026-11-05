Zeldzaam fossiel van 66 miljoen jaar oud ontdekt bij Maastricht

Een bijzondere ontdekking in Maastricht: in de voormalige ENCI-groeve is een zeldzaam fossiel van 66 miljoen jaar oud gevonden. Het gaat om een krabachtig dier dat leefde in de tijd van de dinosauriërs. Wereldwijd zijn slechts enkele tientallen fossielen van deze uitgestorven groep schaaldieren bekend.

Onderzoekers van het Nationaal Oertijdmuseum en het Natuurhistorisch Museum Maastricht hebben onderzoek gedaan naar deze vondst. Het fossiel behoort tot de zogenoemde Cyclida. Dat is een uitgestorven groep schaaldieren waarvan in de hele wereld maar enkele tientallen exemplaren bekend zijn.

Het nieuw ontdekte dier kreeg de naam Alsasuacaris dirkeysermansi, vernoemd naar fossielenverzamelaar Diederik ('Dirk') Eysermans uit België. Hij vond het fossiel twee jaar geleden en schonk het aan het Nationaal Oertijdmuseum.

Eerder kwam bij het Nationaal Oertijdmuseum in Boxtel een vrijwel compleet skelet van een jonge dinosaurus aan. In de video hieronder zie je hoe het skelet in Nederland aankwam:

1:52 Uniek dinosaurus-skelet Monty aangekomen in Boxtel

'Helpt ons begrijpen hoe deze mysterieuze dieren leefden'

De vondst van het fossiel is bijzonder, aldus de onderzoekers, omdat dit het eerste fossiel uit deze familie is dat driedimensionaal bewaard is gebleven. De onderkant van het dier is voor het eerst goed zichtbaar. "Dit kleine fossiel levert onverwacht grote inzichten op", zeggen de onderzoekers. "Het helpt ons beter begrijpen hoe deze mysterieuze dieren leefden en hoe divers het zeeleven was vlak vóór een van de grootste massa-extincties ooit. Het is weer een extra puzzelstukje van een 66-miljoen-jaar-oud ecosysteem."

In de voormalige ENCI-groeve werd tot 2018 kalk gewonnen. Inmiddels is het een natuurgebied waar vaker resten van dieren worden gevonden. Zo werden er eerder verschillende botten teruggevonden van het prehistorische reptiel de Mosasaurus.