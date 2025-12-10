Uniek dino-skelet aangekomen in Boxtel: 'Monty' weegt ruim 5000 kilo

Bij het Nationaal Oertijdmuseum in Boxtel is dinsdagochtend een zeecontainer aangekomen met meer dan vijfduizend kilo zandsteen vol dinosaurusbotten. In de blokken zit het vrijwel complete skelet van Edmontosaurus "Monty", een jonge eendensnaveldinosaurus van zo'n zes tot zeven meter lang. Het museum verwacht minstens drie jaar nodig te hebben om het dier volledig uit de steen te hakken.

Het skelet werd in 2022 gevonden in het dunbevolkte Niobrara-district in de Amerikaanse staat Wyoming. Directeur René Fraaije ontdekte de botten samen met zijn team. "Drie jaar geleden zagen we al aanwijzingen dat er een compleet skelet kon liggen, en afgelopen zomer hebben we het helemaal blootgelegd."

Goed bewaard gebleven

De staart van Monty, een deel van drie meter lang, is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Dat komt volgens Fraaije door enorme stortbuien die 67 miljoen jaar geleden voor erosie zorgden, waardoor perfecte omstandigheden ontstonden om zo'n skelet te bewaren.

Het museum hoopt zelfs resten van huid terug te vinden, omdat delen van het lichaam in keiharde zandsteen zijn ingesloten. Voor Fraaije is de vondst een absoluut hoogtepunt in zijn carrière: "Ik heb Monty zelf gevonden, samen met onze senior-curator. Voor een paleontoloog is dat natuurlijk een grote droom."

Met het transport zijn ook andere fossielen meegekomen, waaronder delen van een Triceratops en botten van een T. rex.