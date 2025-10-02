Gigantisch dinoskelet onthuld in Den Bosch: zo ziet Aurora eruit

In het provinciehuis van Den Bosch werd donderdag iets heel bijzonders onthuld: een indrukwekkend dinosaurusskelet van ruim 20 meter lang. Het skelet, Aurora genaamd, is ongeveer 150 miljoen jaar oud en behoort tot de grootste en meest complete dino’s ooit in Nederland.

Aurora werd in 1995 opgegraven in Wyoming (Verenigde Staten) en kwam in 2020 in het bezit van het Oertijdmuseum in Boxtel. Sindsdien is er door een team van vrijwilligers, onder leiding van twee conservatoren, jarenlang gewerkt om de botten schoon te maken en het skelet zorgvuldig op te stellen. In totaal werd er meer dan 40.000 uur aan besteed.

'Zeldzaam'

" Het is heel zeldzaam", vertelt conservator Jonathan Wallaard tegen Hart van Nederland. "Wat het vooral moeilijk maakt, is de tijdsduur. Sommige botten zijn verdrukt en een skelet is nooit helemaal compleet. Maar zo’n 60 procent van Aurora bestaat uit origineel dinosaurusmateriaal, en dat is uitzonderlijk hoog."

De naam Aurora betekent 'zonsopkomst'. "Wanneer we een skelet opgraven, geven we het een bijnaam. Dit keer werd het Aurora. Er zit verder geen diepere betekenis achter, maar het past wel bij de grootsheid van dit dier."

Met de onthulling op 2 oktober krijgt Nederland er een unieke publiekstrekker bij. "Aurora wordt daarmee niet alleen een wetenschappelijke blikvanger, maar ook een nieuw icoon voor het Oertijdmuseum en voor iedereen die zich wil verwonderen over de oerkrachten van onze aarde", aldus museum.