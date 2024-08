Grote zorgen bij wetenschappers wereldwijd om klimaatverandering

Wetenschappers wereldwijd slaan alarm over de klimaatcrisis. Uit een groot onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat meer dan 90 procent van de ondervraagde wetenschappers vindt dat er nu actie moet worden ondernomen.

Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Climate Change, toont aan dat de meeste wetenschappers zich 'tamelijk veel' of 'heel veel' zorgen maken over de klimaatverandering. Volgens de onderzoekers zijn fundamentele veranderingen in sociale, politieke en economische systemen noodzakelijk om de klimaatverandering aan te pakken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Loze beloften'

Adam Aron, hoogleraar psychologie aan de University of California, San Diego, en mede-auteur van het onderzoek, benadrukt: "Overheden en bedrijven doen loze beloften die bagatelliseren dat er veranderingen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan."

Veel wetenschappers hebben hun leefstijl al aangepast. Volgens de UvA rijdt 69 procent minder auto, vliegt 51 procent minder en eet 39 procent vaker plantaardig. Ze hopen hiermee een voorbeeld te stellen en anderen aan te moedigen om ook actie te ondernemen.

Nu maatregelen nodig

Het onderzoek betrof meer dan 9000 wetenschappers uit 115 landen en diverse disciplines. De resultaten laten zien dat de wetenschappelijke gemeenschap eensgezind is over de dringende noodzaak om nu maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan.