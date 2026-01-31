Hoogwater dwong 250.000 mensen te vluchten, nu begint dijkversterking in Ochten

Bij de Waalbandijk in Ochten begon zaterdag een indrukwekkend dijkversterkingsproject, op een plek waar de angst voor het water nog altijd voelbaar is. Juist hier, bij het herdenkingsmonumentje, weten ze wat er kan gebeuren als het water te hoog komt. 30 jaar geleden dreigde het mis te gaan en moesten duizenden mensen hals over kop vertrekken.

In 1995 stond Ochten en de rest van het rivierengebied op scherp. Door extreem hoog water ontstonden zwakke plekken in de dijken en moesten in totaal zo'n 250.000 mensen en 1 miljoen dieren hun huis verlaten. Het liep uiteindelijk goed af, maar de dreiging was groot.

Oud-burgemeester Henk Zomerdijk was destijds degene die de knoop moest doorhakken over de evacuatie. "Dat vergeet je in je leven niet meer. Je staat dan voor de moeilijkst beslissing in je bestuurlijke carrière", vertelt hij. Hem werd verteld dat de dijk kon doorbreken door een scheur. "Dan moet je snel handelen en mensen zo snel mogelijk zien te evacueren. Je kunt niet anders."

Zo pakken ze het aan

Het dijkversterkingstraject beslaat in totaal 20,2 kilometer en moet de regio voor de komende vijftig jaar beter beschermen tegen hoogwater. De bestaande dijk wordt op grote delen afgegraven en opnieuw opgebouwd met klei, damwanden en extra bescherming aan de rivierzijde. De dijk wordt niet veel hoger, maximaal een meter, maar wel steviger en stabieler. Door slappe ondergrond gebeurt de versterking stap voor stap. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 2031.

Volgens Waterschap Rivierenland is het project hard nodig. Ook na 1995 is het meerdere keren kantje boord geweest met hoogwater. Zomerdijk is er blij mee: "In 1995 hadden we helemaal geen aandacht voor hoogwaterbescherming en dat had bijna fatale gevolgen. Nu is het waterschap heel goed bezig door hiervoor te zorgen".