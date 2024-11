Dijkbewakers oefenen voor extreem hoogwater: wanneer trek je aan de bel?

Dit weekend oefenen honderden dijkbewakers langs de Lek en Nederrijn, zodat ze voorbereid blijven op mogelijke calamiteiten. Het risico op extreem hoogwater door klimaatverandering neemt toe. Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland benadrukt: "Onze dijken zijn goed onderhouden, de kans op doorbraak is klein, maar bij extreem weer kan de druk te groot worden."

Een dijkdoorbraak kun je herkennen aan waterplassen onder aan een dijk of afwijkende kuilen in de dijk. Als je een dijkdoorbraak ziet of het water snel stijgt, is het belangrijk om direct te handelen. Krom waarschuwt: "Dan moet je echt aan de bel trekken. Als je iets ziet, ook al twijfel je er over, bel het waterschap!"

Scheuren en waterlekkages

Dijkbewakers zoals Willeke van Meeteren, die zelf in het gebied woont, spelen een cruciale rol in het opsporen van risico’s. "We kennen de dijken goed. Als er iets mis is, zien we het meteen," vertelt ze. Elke dijkbewaker gaat op pad in een groep van drie: één in de auto en twee die de dijken te voet inspecteren op scheuren, waterlekkages en andere zwakke plekken. Deze trainingen zijn essentieel, omdat de veiligheid van duizenden mensen afhangt van een snelle reactie.

Volgens Krom hebben zowel de dijbewakers als de inwoners een belangrijke functie: "Het blijft belangrijk om alert te zijn, vooral in de wintermaanden wanneer de rivieren sneller vol raken en de druk op de dijken toeneemt."