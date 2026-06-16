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Romeins badhuis en duizenden archeologische vondsten ontdekt in Nijmegen

Romeins badhuis en duizenden archeologische vondsten ontdekt in Nijmegen

Natuur

Vandaag, 10:20

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Tijdens opgravingen in Nijmegen is een groot deel van een Romeins badhuis blootgelegd. Archeologen deden opgravingen bij een nieuwbouwlocatie toen het badhuiscomplex uit de Romeinse tijd werd gevonden. Ook zijn huizenblokken met straten, luxueuze stadswoningen en een toren ontdekt.

Daarnaast zijn bijzondere voorwerpen aangetroffen, zoals benen haarspeldnaalden, sieraden, munten en een bronzen buste die de Romeinse wijngod Bacchus voorstelt. Volgens de gemeente Nijmegen gaat het om tienduizenden vondsten. "De tienduizenden vondsten laten zien dat de bewoners van dit deel van de stad zo'n 1800 tot 1900 jaar geleden in weelde leefden", aldus de gemeente.

Grafveld

Vorig jaar september werden ook al archeologische vondsten gedaan onder oude sportvelden. Toen werd een vroegmiddeleeuws grafveld gevonden met zeker 130 graven. De lichamen waren allang vergaan, maar er werden wel bijzondere grafgiften aangetroffen, zoals aardewerk, zilveren munten en ijzeren wapens.

Door ANP

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