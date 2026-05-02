Veluwe populairder dan ooit: organisaties willen drukte spreiden

Het is een populaire vakantiebestemming in eigen land: de Veluwe. Maar het is er vaak druk, zeker met dit zonnige lenteweer. Té druk, vinden gemeenten en andere organisaties. Zij vinden dat er iets moet gebeuren. Een van de plannen is om dagjesmensen en toeristen beter te spreiden over andere natuurparken in Nederland.

Volgens de VeluweAlliantie is het nodig om de drukte terug te dringen, zodat er meer ruimte komt om te recreëren: 8.000 hectare om precies te zijn. Bij voorkeur aan de randen van de Veluwe. Dat is nodig om de natuur te beschermen en het voor iedereen leuk te houden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat de organisatie naar buiten heeft gebracht.

Plannen om drukte te verminderen

Een van die plannen is het toevoegen van extra toegangspoorten, zodat niet iedereen via dezelfde punten naar binnenkomt. Een andere optie is om natuurliefhebbers beter te spreiden over andere natuurparken in Nederland.

Nationaal Park De Hoge Veluwe herkent zich echter niet in die drukte. "Van ons mogen mensen zeker nog komen. We kunnen 600.000 bezoekers per jaar ontvangen en volgens onze begroting zitten we daar nog niet", laat het park weten aan Hart van Nederland.

