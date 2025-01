Angst voor MKZ neemt toe bij boeren: 'In 2001 moest ik eerst douchen voor ik naar huis kon'

De uitbraak van mond-en-klauwzeer (mkz) in het Duitse Brandenburg zorgt voor veel spanning bij veehouders in Nederland. Sinds december zijn 3600 kalveren uit de getroffen Duitse regio naar Nederlandse bedrijven gebracht. Dierenartsen hebben op 125 plaatsen bloedtesten afgenomen om te onderzoeken of dieren besmet zijn. Veel veehouders nemen zelf al het heft in eigen handen, zoals Bertel Kon: "Er komt niemand onze stal in. Alleen ik en de veearts."

Bertel vertelt dat de zorgen groot zijn. "Mijn ouders maakten de mkz-crisis van 2001 mee. Ik herinner me mijn vader nog die elke dag het nieuws aanzette om te kijken of de besmettingshaard niet dichterbij het bedrijf kwam. Die angst zit er nu weer in."

Voor nu zijn er nog geen besmettingen in Nederland, maar als er een dier besmet raakt, kunnen de besmettingen snel toenemen. "In 2001 moest ik eerst naar mijn tante om te douchen en andere kleren aan te trekken voordat ik naar huis ging."

Voor nu laat Femke Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, weten dat er woensdag meer informatie volgt over de situatie. "Voor nu gelden er voor veehouders geen algemene restricties." Woensdag komen op zijn vroegst de uitslagen van de 125 bloedtesten binnen.