Nederlandse boeren stoppen tijdelijk met Duitse vee-import om MKZ

MKZ is een zeer besmettelijke ziekte, die leidt tot blaren en koorts bij koeien, schapen, varkens en andere evenhoevige dieren. Ongeveer 1 tot 2 procent van de besmette dieren overlijdt door de ziekte. Het virus kan zich ook via mensen verspreiden. In 2001 woedde in Europa een epidemie. In Nederland werden toen ongeveer 300.000 dieren preventief geruimd.