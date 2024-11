7000 jaar oude bouwwerken ontdekt in Limburg: 'Allereerste boeren in Nederland'

Archeologen en medewerkers van bouwbedrijf Heijmans hebben in Limburg resten gevonden van een 7000 jaar oude landbouwcultuur. Een volgens hen unieke vondst uit de zogenoemde Lineaire Bandkeramiek Cultuur (LBK) waarbij de eerste boeren zich in ons land vestigden tussen 5300 en 4900 voor Christus.

De vondst werd gedaan tijdens archeologisch onderzoek, voorafgaand aan het leggen van ondergrondse hoogspanningskabels voor Tennet door aannemer Heijmans in de grond tussen Graetheide en Born. Archeologen spitten momenteel in een akkerland bij Guttecoven, in de gemeente Sittard-Geleen.

Inmiddels zijn onder meer een oude, 2,5 meter diepe gracht met verdedigingswal (een zogenoemd Erdwerk) en twee hoeven van zo'n 7000 jaar oud blootgelegd. Hier vestigden zich indertijd de eerste mensen die bezittingen hadden en zich vestigden op grond die ze bewerkten, de opvolgers van de rondtrekkende jagers-verzamelaars. Er zijn resten gevonden van twee boerderijen van 36 meter bij 8 meter parallel aan de Veersestraat in het Limburgse dorp.

Het gaat om de allereerste landbouwcultuur in Nederland, waarvan eerder resten zijn gevonden in buurgemeente Beek. De landbouwers kwamen uit de Hongaarse steppen en verspreidden zich over de lössgronden in Europa, tot in Limburg toe.

Plotseling verdwenen

"Aan de vorm van de hoeven is te zien dat het gaat om de latere fase van het LBK-tijdperk", zegt stadsarcheologe Marion Aarts van de gemeente Sittard-Geleen. "De grootte van het door gracht en aarden wal omgeven complex bedraagt zo'n hectare, gelijk aan twee voetbalvelden. We bevinden ons hier op het uiterste randje van het Europese lössgebied. Deze mensen vestigden zich hier rond 5000 voor Christus. In 5300 waren er al mensen uit deze cultuur bij Beek. Rond 4900 verdween deze cultuur plotseling, we weten niet hoe en waarom. Mogelijk een ecologische ramp, of epidemieën, we weten het niet."

"Het archeologisch onderzoek en de vondsten laten zien hoe ons verleden mogelijk antwoorden kan bieden op de uitdagingen van vandaag, zoals klimaatverandering", zei Joris van den Hoek van bouwbedrijf Heijmans. "We bouwen aan een toekomst waarin onze geschiedenis richting geeft."

De opgravingen moeten rond februari 2025 zijn afgerond.

