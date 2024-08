'Superbacterie op komst door behandeling Oekraïense militairen'

Er zijn grote zorgen over de groei van het aantal superbacteriën, of officieel multiresistente bacteriën. Daar zijn er flink wat meer van onderweg vanwege de behandeling van Oekraïense militairen in ons land. Die dragen die microscopische killers namelijk bij zich, antibiotica helpt nagenoeg niet meer.

Dat schrijft De Telegraaf. Sinds het begin van de door Rusland gestarte oorlog zijn er al 143 Oekraïense militairen behandeld in onze ziekenhuizen. In het door oorlog verscheurde land zijn artsen al langer veel vrijer en scheutiger met het voorschrijven van antibiotica. Dat middel is effectief, maar bacteriën kunnen evolueren en een weerstand opbouwen, iets wat nu dus gebeurd is.

Gewond aan arm

En die antibioticaresistente bacteriën komen dus mee met die militairen die hier verdere behandelingen krijgen. In Nederlandse ziekenhuizen springen de micro-ziekmakers soms over op andere patiënten van Hollandse bodem. Dit overdragen is tussen februari 2022 en augustus 2023 drie keer voorgekomen. Maar de vrees is dus dat dit vaker kan gebeuren.

Deskundigen laten zich uit over de superziekmakers. Ze stellen dat het nog erg weinig voorkomt, maar waarschuwen wel. "Het gebruik van antibiotica de komende jaren flink omlaag”, zegt hoogleraar medische microbiologie aan het UMC Utrecht Jan Kluytmans over het gebruik van het middel in het buitenland. "En de hygiëne in ziekenhuizen moet er veel beter.”

Het dagblad spreekt voor het artikel ook de Oekraïense militair Pavlo, die door een granaat gewond raakte aan zijn arm. Behandeling volgt in Nederland, waar blijkt dat hij twee multiresistente bacteriën bij zich draagt in zijn arm. Geen enkel middel werkt, tot het ziekenhuis (het Radboud in Nijmegen) nog één laatste poging onderneemt met een antibioticum dat alleen gebruikt mag worden als al het andere niet werkt. En gelukkig voor Pavlo: dat werkt.