Na ibuprofen dreigt nu ook een tekort aan antibiotica

Er dreigt komende winter een tekort aan antibiotica, waarschuwen medicijngroothandels. Dit komt door een wereldwijd grondstoffentekort, meldt het AD vrijdag. Ook is het momenteel lastig om ibuprofen te kopen in supermarkten en apotheken, omdat dit medicijn al een tijdje niet beschikbaar is.

De medicijntekorten zorgden vorig jaar voor grote problemen. Om de tekorten een halt toe te roepen werd er in Den Haag een petitie aangeboden (zie bovenstaande video).

Vorige winter was er ook al sprake van een medicijntekort, waarbij met name antibiotica en een veelgebruikt astmamedicijn moeilijk leverbaar waren. Voormalig zorgminister Pia Dijkstra noemde de situatie destijds "zorgelijk". Nu dreigt zo'n situatie opnieuw, ondanks dat Dijkstra had beloofd om voor komende winter een grotere voorraad aan te leggen. Tot nu toe is er echter nog geen extra antibiotica ingekocht, laat de branchevereniging van groothandels BG Pharma aan het AD weten.

Voorbereiding is 'in volle gang'

Voorzitter Léon Tinke laat weten dat er "extra geld en toestemming voor nodig is om het eventueel uit het buitenland te halen". Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in overleg met groothandels, maar heeft nog geen toestemming gegeven. Een woordvoerder laat weten dat de voorbereiding "in volle gang is" om extra voorraden "financieel en juridisch mogelijk te maken".

De afgelopen drie jaar waren er vaker tekorten aan antibiotica, omdat wereldwijd meer mensen het medicijn gebruiken. Daarnaast kregen vorige winter veel mensen infecties. Of en wanneer de extra voorraden er komen, is nog onduidelijk.