Grijp jij de laatste tijd ook naast ibuprofen? Dit is hoe dat komt

Het kan best zijn dat je de laatste tijd misgrijpt als je in de supermarkt of drogisterij op zoek bent naar ibuprofen. Bij meerdere filialen is het medicijn namelijk al een tijdje niet beschikbaar. Dat komt door een grondstoffentekort, legt een woordvoerder van Jumbo uit aan het AD.

Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg, laat aan het AD weten dat er daarnaast ook problemen zijn met de productie. Volgens hem is het een lange weg die de pillen afleggen voor ze bij een Nederlandse apotheek, supermarkt of drogist aankomen, en kan er onderweg een hoop misgaan. Daarbij moet gedacht worden aan overstromingen, natuurgeweld, maar ook problemen in de fabriek, zoals een kapotte machine.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht sloeg vorig jaar alarm over een zorgwekkende toename van overdoseringen van paracetamol en ibuprofen onder tieners:

0:51 'Sterke stijging overdoses paracetamol en ibuprofen bij tieners'

Wisselen van leverancier kan niet zomaar, legt Bouvy uit. "Een fabrikant mag alleen grondstoffen gebruiken van een vooraf goedgekeurde leverancier." Als de leverancier uitvalt, moet er simpelweg gewacht worden met de productie totdat de fabriek weer draait.

Paracetamol als alternatief

De hoogleraar laat weten dat paracetamol een goed alternatief is voor ibuprofen. "Het zijn allebei goede pijnstillers, bij hoofdpijn zullen ze een vergelijkbaar effect hebben. De enige typen klachten waarbij ibuprofen mogelijk beter werkt, is bij pijn in de gewrichten. Ibuprofen kan beter helpen als de pijn komt door een ontstekingsproces."