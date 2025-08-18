Frits had jarenlang pijn: pas na 5 jaar vond hij de juiste behandeling

Patiënten met chronische pijn moeten vaak jaren op zoek en langsgaan bij tientallen zorgverleners voordat zij de behandeling vinden die zij nodig hebben. Door een gebrek aan kennis en te grote versnippering van de benodigde zorg worden patiënten onnodig van het kastje naar de muur gestuurd. "Betere samenwerking kan onnodig lang wachten op behandeling voorkomen", aldus arts André Wolff.

Nederland telt zo'n 2,5 miljoen mensen met chronische pijn. "Huisartsen zijn de poortwachters van de weg naar zorg", vertelt Frits Bosch, die zelf 5 jaar bezig was voordat hij de juiste zorg vond voor zijn chronische pijn. "Zij sturen patiënten vaak naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, ook al is dat niet altijd het ziekenhuis dat de beste zorg voor die patiënt kan leveren."

Frits heeft al 13 jaar last van chronische pijn door beschadiging van een zenuw na een operatie. Hij was 5 jaar bezig en is bij vijf ziekenhuizen geweest voordat hij een behandeling vond die hielp bij zijn chronische pijn. Het pijncentrum van Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg plaatste een neurostimulator. "Zenuwpijn is ongeneeslijk, maar bij mij neemt dit zeker 60 tot 70 procent van de pijn weg. Geweldig."

Huisarts

Anesthesioloog André Wolff herkent het probleem van Frits. Ook hij pleit voor meer gecentraliseerde kennis over chronische pijn. "Er zijn andere factoren in het spel bij chronische pijn dan bij pijn na een botbreuk bijvoorbeeld", aldus Wolff.

"Als er meer gecentraliseerde kennis zou zijn over de verschillende symptomen van verschillende soorten chronische pijn, kunnen patiënten en dokters sneller patronen herkennen en de juiste behandeling vinden."

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Volgens Frits ligt de verantwoordelijkheid van het bestrijden van chronische pijn niet alleen bij de artsen. Ook de patiënten moeten er werk van maken om hun klachten te verminderen. "Mensen moeten bewegen, verstandig om gaan met voedsel en geen alcohol drinken", aldus Frits. "De uitweg vind je niet in het slikken van medicatie. Ik heb in die 5 jaar alles geslikt, zonder resultaat."

Ook hierbij zou beter toegankelijke, gecentraliseerde kennis het proces naar een behandeling verbeteren. "Als een patiënt zich verdiept in zijn of haar aandoening kunnen zij ook een gesprekspartner zijn over hun behandeling", sluit Bosch af.