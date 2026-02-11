Hondje Jacky verliest voor tweede keer zijn baas: wat als jij wegvalt?

Hondje Jacky uit Vlaardingen zoekt opnieuw een nieuw baasje, en wacht met smart op een nieuw thuisfront in het asiel. De dwergkees van 8,5 jaar verloor twee baasjes aan de dood. Een triest verhaal, dat volgens betrokkenen ook een belangrijke vraag oproept: wat gebeurt er met jouw huisdier als jij overlijdt of ernstig ziek wordt?

Toen zijn eerste baasje overleed, werd Jacky met de dierenambulance opgehaald. De buren namen hem daarna liefdevol in huis. Maar niet veel later sloeg het noodlot opnieuw toe en overleed ook zijn nieuwe baasje. Nu verblijft hij bij Dierenopvangcentrum Vlaardingen.

Coördinator Ilja van der Esch laat weten dat er al mails zijn binnengekomen van mensen die Jacky willen adopteren. Toch gaat het asiel niet over één nacht ijs. Jacky is volgens haar een aanhankelijk hondje dat niet gewend is om alleen te zijn. "Even boodschappen doen is niet erg", legt ze uit. "Maar hij zoekt iemand die veel thuis is."

Leeftijd maakt niet uit, zegt Ilja, al vraagt het asiel oudere geïnteresseerden wel om na te denken over een achtervang. Een dwergkees kan 12 tot 14 jaar worden, dus Jacky kan nog jaren mee.

Volgens Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en docent erfrecht, denken maar weinig mensen na over wat er met hun huisdier moet gebeuren. "Het is belangrijk om in je levenstestament te zetten. Niet alleen als je overlijdt, maar ook als je ziek wordt en niet meer voor jezelf of je dier kunt zorgen", zegt zij. Doen mensen niets, dan gaat het huisdier automatisch naar de erfgenaam, bijvoorbeeld een partner of kind. Die moet dan soms plots beslissen wat er met het dier gebeurt.

Wat is er mogelijk?

In een testament kun je een specifieke persoon aanwijzen die je dier krijgt. Ook kun je een zogeheten huisdierenclausule opnemen, met een soort gebruiksaanwijzing voor jouw huisdier. Daarnaast is het mogelijk om een geldbedrag na te laten voor de verzorging.

Juist door het vast te leggen, maak je het volgens haar makkelijker voor nabestaanden. "Er moet veel met zo'n dier gebeuren. Dus hoe meer er duidelijk is, hoe fijner en hoe makkelijker je het de nabestaanden maakt."

Jacky heeft nog geen nieuw baasje. Wie meer over het hondje wil weten, of eventueel geïnteresseerd is in de hond, kan via deze website meer informatie vinden.