Na rampjaar met blauwtong nu babyboom in stal van schapenhouder Martin

Na het zware blauwtongjaar staat schapenhouder Martin Oosthoek nu midden in een babyboom. In zijn kraamstal worden dagelijks lammetjes geboren. Inmiddels zijn het er al honderden en het aantal loopt nog op. Oosthoek rekent dit seizoen op zo’n duizend lammeren. "Ik ben de tel inmiddels al kwijt."

Het contrast met vorig jaar is groot. Toen sloeg het blauwtongvirus hard toe en verloor hij ongeveer 200 schapen. Dat had direct gevolgen voor het aantal drachtige ooien en de vruchtbaarheid. De vele geboortes van dit seizoen zijn daarom extra welkom.

Wallen

In de stal helpen stagiaires mee met de verzorging. Zij leren op dit moment in rap tempo bij. "Je ziet het aan mijn wallen", grapt Maria van der Velden. Ook helpen ze met het ter wereld brengen van de lammetjes. "We zitten echt in een babyboom. Dat is het mooie aan deze tijd. Ik geniet hier echt van."

Net over de grens in Duitsland is onlangs blauwtong vastgesteld. De NVWA laat aan Hart van Nederland weten dat er in Nederland, voor zover bekend, geen besmettingen zijn. Schapenhouders en de NVWA houden de situatie nauwlettend in de gaten. Zo ook Martin. "Tot nu toe hebben we nog geen nieuwe besmettingen gehad. Gelukkig."