Zwaan legt verkeer stil in Corbulotunnel bij Leiden

Een verdwaalde zwaan heeft woensdagmiddag voor vertraging gezorgd in de Corbulotunnel (N434) tussen Leiden en Valkenburg. Het dier was op de rijbaan richting Valkenburg terechtgekomen, en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg.

Automobilisten moesten plots vaart minderen. Een passerende ambulance schoot te hulp en heeft ervoor gezorgd dat het dier niet werd aangereden. Door de onverwachte actie stond het verkeer ongeveer een half uur vast.

Uiteindelijk kwam het met een sisser af. Rijkswaterstaat laat weten dat de zwaan op eigen kracht is weggevlogen.