Bloemenzee bij woning Den Haag na brand waar zes honden bij omkwamen

Voor de woning aan de Ribesstraat in Den Haag, waar afgelopen maandag een brand heeft gewoed waarbij meerdere honden om het leven zijn gekomen, is een bloemenzee ontstaan. De brand heeft een enorme impact gehad op de buurt.

In totaal kwamen er zes honden om het leven. De zesde hond, Fleur, werd gewond naar het dierenhospitaal gebracht. Daar leek het aanvankelijk goed te gaan met de hond, maar uiteindelijk sloeg het noodlot toch toe. De hond is alsnog overleden.

De brand brak maandag rond 18.00 uur uit. Er kwamen veel hulpdiensten op de brand af, ook om de honden te redden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. Er is een crowdfundingsactie gestart.