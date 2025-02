Stichting AAP vangt zilvervossen Yzma en Mazy op na redding uit slipjacht

Twee zilvervossen zijn deze week overgedragen aan Stichting AAP. De dieren, Yzma en Mazy, werden door slipjachtvereniging De Veluwe Hunt gehouden om geursporen uit te zetten. Dinsdag zijn ze, na bemiddeling door House of Animals, overgebracht naar de opvang. De vereniging heeft besloten deze methode niet langer te gebruiken.

De dieren werden gebruikt bij een speurtocht. De speurtocht met honden is afgeleid van de vossenjacht, maar is geen imitatie van deze vorm van jagen zoals vroeger in Engeland werd gedaan. In plaats van echt op een vos te jagen, trekken één of meerdere ruiters een spoor (door gebruik te maken van vossenurine) over een uitgezet parcours. De honden volgen het spoor en de ruiters volgen de honden.

De zilvervossen, beide ongeveer 2 jaar oud, zijn inmiddels aangekomen bij het opvangcentrum van Stichting AAP in Almere. Daar worden ze de komende tijd goed in de gaten gehouden om te bepalen in welke staat ze verkeren.

Wat zijn zilvervossen? Zilvervossen zijn zeldzame mutaties van de inheemse rode vos en geen aparte diersoort. Deze dieren worden vooral gefokt voor de pels, met name in China, Finland en in een paar andere landen in Noordoost-Europa. In Nederland is het houden van zilvervossen voor bont al sinds 2008 verboden, maar mochten ze wel als huis- of hobbydier gehouden worden.

Voordat Yzma en Mazy een definitieve plek krijgen, verblijven ze eerst in quarantaine. Medewerkers van Stichting AAP bekijken hun gezondheid en gedrag om te beoordelen waar de vossen het beste naartoe kunnen verhuizen.

Na deze periode krijgen de dieren een nieuwe, diervriendelijke omgeving waar ze een zo natuurlijk mogelijk leven kunnen leiden. De precieze locatie wordt pas bepaald zodra zeker is wat het beste is voor de vossen.