ZIEN: Lenteliefhebber gespot! Bever geniet van eerste warme zonnestralen

Terwijl veel mensen zaterdag het terras opzochten voor een biertje in de zon, koos deze bever in de Lepelaarplassen bij Almere voor een ontspannen dutje. Het dier lag heerlijk te genieten van de eerste zonnestralen van de meteorologische lente, zoals je ziet in de bovenstaande video.

De komende dagen begint de ochtend nog fris, met lichte vorst tussen de -1 en -5 graden. Maar zodra de zon doorbreekt, loopt de temperatuur op naar 10 tot 13 graden. In het noorden, vooral rond de Wadden, blijft het wat langer bewolkt.

Vanaf donderdag draait de wind naar het zuiden en wordt het nog aangenamer. De zon krijgt volop ruimte en later in de week kan het kwik zelfs oplopen tot 19 graden. Perfect weer dus voor zowel terrasgangers als zonnende bevers!