Enige brileider in Nederland overleden in opvang

Een brileider die eind december werd opgevangen in Ecomare op Texel is zondag overleden. De zeldzame eend kreeg ongeveer een week geleden een worminfectie, en die is de vogel fataal geworden, meldt de dierenopvang zondag.

De vogel was in december opgenomen na zorgen over zijn gezondheid. Hij kreeg onder meer een ontwormingsbehandeling. Even leek er hoop. Uit het uitgebreide bloedonderzoek bleek dat alle waarden er netjes uitzagen, schreef de vogelopvang waar de eend was opgevangen op Facebook.

Stopte met eten

Toch bleef zijn gezondheid zwak, en de infectie laaide vorige week weer op. Ecomare meldt dat de vogel donderdag stopte met eten. Daarna ging zijn toestand snel achteruit.

De brileider is de eerste die ooit in Nederland is vastgesteld. Hij zat al sinds januari vorig jaar in de omgeving van Texel. Zijn aanwezigheid trok veel vogelaars en natuurliefhebbers naar het Waddeneiland. De brileider komt van nature voor in het verre oosten van Rusland en in de Amerikaanse staat Alaska.