Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Enige brileider in Nederland overleden in opvang

Dieren

Vandaag, 16:26 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een brileider die eind december werd opgevangen in Ecomare op Texel is zondag overleden. De zeldzame eend kreeg ongeveer een week geleden een worminfectie, en die is de vogel fataal geworden, meldt de dierenopvang zondag.

De vogel was in december opgenomen na zorgen over zijn gezondheid. Hij kreeg onder meer een ontwormingsbehandeling. Even leek er hoop. Uit het uitgebreide bloedonderzoek bleek dat alle waarden er netjes uitzagen, schreef de vogelopvang waar de eend was opgevangen op Facebook.

Stopte met eten

Toch bleef zijn gezondheid zwak, en de infectie laaide vorige week weer op. Ecomare meldt dat de vogel donderdag stopte met eten. Daarna ging zijn toestand snel achteruit.

De brileider is de eerste die ooit in Nederland is vastgesteld. Hij zat al sinds januari vorig jaar in de omgeving van Texel. Zijn aanwezigheid trok veel vogelaars en natuurliefhebbers naar het Waddeneiland. De brileider komt van nature voor in het verre oosten van Rusland en in de Amerikaanse staat Alaska.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.